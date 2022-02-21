Саратовская область ввела режим ЧС в связи с приёмом беженцев с Донбасса

Власти Саратовской области решили ввести режим ЧС в регионе в связи с приёмом беженцев с Донбасса.

По информации областного правительства, глава региона Валерий Радаев дал поручение ввести режим ЧС с целью оперативной организации приёма беженцев.

В ходе оперативного совещания по приёму эвакуируемых из ДНР и ЛНР их размещение в регионе поручено организовать областному Минтруда и соцзащиты.

"Министерству здравоохранения дано поручение обеспечить всё необходимое медицинское сопровождение беженцев, министерству образования — организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска", — говорится в сообщении.

Накануне вице-губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что прибытие беженцев с Донбасса в Саратовскую область ожидается на этой неделе.

"На первом этапе планируется принять 500 человек", — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в связи с приёмом беженцев в Пензенской области. Глава региона Олег Мельниченко сообщил о готовности разместить 700 эвакуированных семей из ЛДНР.

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