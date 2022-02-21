Пензенская область ввела режим ЧС в связи с приёмом беженцев с Донбасса

Власти Пензенской области ввели режим ЧС в регионе в связи с приёмом беженцев с Донбасса.

Как сообщает областное правительство, решение о введении режима ЧС принято 21 февраля.

"Режим позволит обеспечить социальную защиту жителей Донецкой и Луганской областей, организовать для них условия временного проживания на территории Пензенской области", — говорится в сообщении.

По информации областных властей, в регионе планируется решить вопрос временного трудоустройства прибывающих беженцев. Их детей дошкольного возраста намерены обеспечить местами в детсадах. Для детей школьного возраста предполагается организовать образовательный процесс в местных учебных заведениях.

"Также будет организована работа по медобеспечению прибывающих лиц, приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические предосторожности", — отмечается в сообщении.

Ранее глава региона Олег Мельниченко заявил, что Пензенская область планирует принять 700 эвакуированных семей из ДНР и ЛНР. Для них готовят пункты временного размещения жителей в санаториях, домах отдыха, учреждениях соцзащиты населения.

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