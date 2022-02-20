Беженцы из Донбасса поделились, как их встретили в РФ: "Накормили, дали комнаты"

Беженцы из Донбасса, находящиеся в пункте временного размещения в лагере "Звезда" Ростовской области, рассказали врио руководителя МЧС РФ Александру Чуприяну, как их приняли в России.

Жительница Донбасса поделилась, что группу беженцев встретили в 12 часов ночи. Сейчас представители лагеря помогают им с оформлением документов, передаёт РИА Новости.

"Вопросов у нас нет, встретили отлично. Накормили горячей едой. Комнаты нам дали отличные, постели отличные. Мы лично всем довольны", — сказала женщина.

Чуприян пообещал беженцам оперативно реагировать на все возникающие проблемы. Он также попросил их не стесняться обращаться к сотрудникам МЧС и психологам.

17 февраля обстановка в Донбассе начала ухудшаться. Власти ДНР и ЛНР заявили о том, что украинские силовики обстреляли несколько населённых пунктов из оружия, запрещённого Минскими соглашениями. После этого женщин, детей и пожилых людей стали эвакуировать с опасной территории в Россию.

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