Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков обратился к землякам. Он заявил, что Киев после одобрения Запада приступил к реализации плана вторжения на территорию республики.
Глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию, сказано в Telegram-канале "Народная милиция ДНР".
"Враг не останавливается ни перед чем. Обстреливает объекты мирной инфраструктуры, устраивает теракты как вдоль границы, так и в Донбассе. Вооружённые силы противника готовы к силовому захвату Донбасса", — сказано в посте.
Синенков призвал всех военнообязанных граждан прибыть в отделы военных комиссариатов республики и пополнить ряды защитников.
"Давайте отстоим славу и честь республики, нашу волю и мнение перед лицом врага", — подчеркнул он.
Конфликтная ситуация в Донбассе усугубилась 17 февраля, когда украинские силовики начали обстреливать населённые пункты из оружия, запрещённого Минскими соглашениями. Женщин, детей и пожилых людей эвакуируют из ЛНР и ДНР в российские регионы.
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.