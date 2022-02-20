В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"

Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков обратился к землякам. Он заявил, что Киев после одобрения Запада приступил к реализации плана вторжения на территорию республики.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию, сказано в Telegram-канале "Народная милиция ДНР".

"Враг не останавливается ни перед чем. Обстреливает объекты мирной инфраструктуры, устраивает теракты как вдоль границы, так и в Донбассе. Вооружённые силы противника готовы к силовому захвату Донбасса", — сказано в посте.

Синенков призвал всех военнообязанных граждан прибыть в отделы военных комиссариатов республики и пополнить ряды защитников.

"Давайте отстоим славу и честь республики, нашу волю и мнение перед лицом врага", — подчеркнул он.

Конфликтная ситуация в Донбассе усугубилась 17 февраля, когда украинские силовики начали обстреливать населённые пункты из оружия, запрещённого Минскими соглашениями. Женщин, детей и пожилых людей эвакуируют из ЛНР и ДНР в российские регионы.

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