Журналисты американского телеканала CNN и французского агентства AFP попали под миномётный обстрел в Донбассе во время сопровождения главы МВД Украины Дениса Монастырского на передовых позициях.
Как сообщает CNN, представители СМИ оказались в опасной ситуации в субботу, 19 февраля.
"Группа журналистов, в том числе из AFP и CNN, попала под миномётный обстрел, когда сопровождала министра внутренних дел Украины на передовой", — сказано на сайте телеканала.
Советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил в своём Facebook-аккаунте, что под обстрел в Донбассе попали сотрудники зарубежных изданий, депутаты Рады и руководитель МВД Монастырский. Позже их эвакуировали в укрытие.
Конфликт в Донбассе усугубился в четверг, 17 февраля. Власти ЛНР и ДНР заявили о десятках обстрелов из оружия, запрещённого Минскими соглашениями, со стороны украинских силовиков. Женщин, детей и пожилых людей из Донбасса начали эвакуировать в Ростовскую область.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.