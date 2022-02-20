Журналисты CNN и AFP неожиданно попали под обстрел в Донбассе

Журналисты американского телеканала CNN и французского агентства AFP попали под миномётный обстрел в Донбассе во время сопровождения главы МВД Украины Дениса Монастырского на передовых позициях.

Как сообщает CNN, представители СМИ оказались в опасной ситуации в субботу, 19 февраля.

"Группа журналистов, в том числе из AFP и CNN, попала под миномётный обстрел, когда сопровождала министра внутренних дел Украины на передовой", — сказано на сайте телеканала.

Советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил в своём Facebook-аккаунте, что под обстрел в Донбассе попали сотрудники зарубежных изданий, депутаты Рады и руководитель МВД Монастырский. Позже их эвакуировали в укрытие.

Конфликт в Донбассе усугубился в четверг, 17 февраля. Власти ЛНР и ДНР заявили о десятках обстрелов из оружия, запрещённого Минскими соглашениями, со стороны украинских силовиков. Женщин, детей и пожилых людей из Донбасса начали эвакуировать в Ростовскую область.

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