Амурская область готова принять беженцев, вынужденных покинуть ЛНР и ДНР. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.
В своём Instagram-аккаунте он отметил, что не хочет оставаться в стороне от проблем и бед жителей самопровозглашённых республик.
"Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем", — подчеркнул Орлов.
С 17 февраля власти ДНР и ЛНР начали сообщать об эскалации конфликта. Они проинформировали о десятках обстрелов со стороны украинских военных. Силововики использовали снаряды, запрещённые Минскими соглашениями.
Из-за угрозы вторжения Украины в Донбасс женщин, детей и пожилых людей из самопровозглашённых республик начали эвакуировать в Ростовскую область.
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.