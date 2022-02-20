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Автор Юлия Миленина

Власти ещё одного региона РФ согласились принять беженцев из ЛНР и ДНР

Мир

Амурская область готова принять беженцев, вынужденных покинуть ЛНР и ДНР. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.

Власти ещё одного региона РФ согласились принять беженцев из ЛНР и ДНР

В своём Instagram-аккаунте он отметил, что не хочет оставаться в стороне от проблем и бед жителей самопровозглашённых республик.

"Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем", — подчеркнул Орлов.

С 17 февраля власти ДНР и ЛНР начали сообщать об эскалации конфликта. Они проинформировали о десятках обстрелов со стороны украинских военных. Силововики использовали снаряды, запрещённые Минскими соглашениями.

Из-за угрозы вторжения Украины в Донбасс женщин, детей и пожилых людей из самопровозглашённых республик начали эвакуировать в Ростовскую область. 

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина амурская область
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