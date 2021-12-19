Бывший сотрудник ФСБ занял пост проректора ВШЭ

В НИУ ВШЭ проректором по безопасности назначен Сергей Рожков. До этого он возглавлял управление ФСБ по Белгородской области.

Отмечается, что Рожков возьмёт на себя курирование дирекции по безопасности ВШЭ.

"В круг его обязанностей включены организация антитеррористической защиты объектов университета, обеспечение безопасности проведения университетских мероприятий, пожарной безопасности, охрана объектов и защита информации", — говорится на официальном сайте вуза.

Также известно, что в его обязанности войдут организация гражданской обороны и работа Военного учебного центра НИУ ВШЭ.

Ранее профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова Олег Шабров рассказал, почему россияне не доверяют властям в вопросе вакцины от новой коронавирусной инфекции.



Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.