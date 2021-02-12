Коронавирус — политическая пандемия

Коронавирус — не апокалипсис. Тогда почему ему сразу, безо всяких оснований присвоили наивысшую степень опасности? Почему россияне не доверяют властям в вопросе вакцины от COVID-19? А достаточно ли она испытана? А есть ли на самом деле пандемия? Кто создал вирус? Для чего он используется властями по всему миру? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Олег Шабров.

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— Олег Федорович, вакцинация против коронавируса набирает обороты. Мэр Москвы Сергей Собянин постоянно рапортует об открытии новых пунктов. Почему-то даже в театрах и других совершенно непрофильных местах открывают точки, где делают эти прививки.

Действительно власти много делают в этом направлении, но многие люди, даже медицинские работники, относятся к вакцинам очень скептически и с опаской. Опять получается такое же противостояние как с масками. Это — обывательские взгляды, надежда на авось или недоверие власти, как вы считаете?

— Трудно сказать. У самих медиков есть разные мнения. Все это связано со многими направлениями и имеет много причин. В числе всего остального здесь — слишком большое число интересантов. Идет и война вакцин на международном уровне.

Хотя еще осенью руководитель группы безопасности вакцин США Роберт Кеннеди-младший высказался не против нашей вакцины, но он конкретно "Спутником" не занимался и не имел достаточной информации.

Зато по поводу Pfizer и других американских вакцин он прямо сказал, что они могут иметь неизлечимые последствия, потому что вмешиваются в генетический аппарат человека.

Коронавирус — вопросы без ответов

Вакцины и их производители — разные. А кто определяет, какая лучше, а какая хуже, как они действуют на человека? Конечно, это — вопрос апробации. Когда стали уже массово прививать, начали поступать сообщения, что серьезная группа риска — люди с онкологическими заболеваниями.

Неплохо было бы, конечно, апробировать все вакцины в течение установленного времени, посмотреть результаты, чтобы все было, как положено. А так — за два месяца произвести вакцину и сразу выдать заключение, что она не наносит ущерба здоровью, потому что в течение двух недель все вакцинированные выжили…

Статистика всё списывает на коронавирус

Я уж не говорю о том, что, к сожалению, есть вопросы к статистике. — Насколько она соответствует действительности, тоже большой вопрос. В течение длительного времени в нее включали всех ушедших из жизни не собственно от коронавируса, а с коронавирусом.

Но ведь у любого из нас вирусов всяких — тысячи. Почему вдруг стали считать, что все смерти наступили именно от коронавируса?… Это же совершенно не так.

Кстати, тот же Роберт Кеннеди сказал, что на самом деле статистику по коронавирусу в США надо уменьшать в 10 раз. Никакой пандемии нет. Но давайте подождем немножечко развития событий, посмотрим, как господин Байден очень быстро справится с коронавирусом у себя в стране.

Он обещал это сделать точно так же быстро, как справится с межрасовым конфликтом между чернокожим и белокожим населением. Может быть и быстро справится, потому что просто перестанут эту тему подогревать и афишировать, начнут замалчивать.

Если это был один из инструментов для того, чтобы попрощаться с Трампом, тогда это всё очень быстро пойдет на спад. Подождем, посмотрим. Конечно, в один день эта статистика не уменьшится, но я что-то предполагаю, что она будет очень быстро снижаться.

В России есть разные мнения. Некоторые организации врачей, например, в Питере, критично относятся и к статистике по коронавирусу, и к вакцинам. А мы — не медики, поэтому просто вынуждены ориентироваться в той информации, которая к нам от них поступает.

Как бы не оказалось через полгода, что вакцинировать нельзя было не только онкологических больных, но и еще целый ряд. Эти негативные последствия выявляются только после достаточно длительной апробации. Пока ни одна из вакцин такой длительной апробации не прошла.

— Похоже, что действительно преувеличивается ситуация с коронавирусом — его опасность и так далее. Доктором медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров говорит, что 80 000 заболевших в день — нормально для нашей страны, а паника — это политическая история.

Видимо, во всем мире такая же ситуация. Есть информация, что это — искусственный вирус. Китайцы и американцы в открытую обвиняют друг друга в создании коронавируса. Может быть, излишние предосторожности и ограничения вызваны тем, что искусственно созданный вирус разошелся по всему миру.

— Вполне возможно, что это так. Вирус еще может использоваться как повод для того, чтобы вводить население стран в состояние страха. В этом состоянии человек становится очень хорошо управляемым.

Коронавирус: искусственный или естественный?

Поэтому как знать? Может быть вирус не специально для этого выведен. Ведь спор, обратите внимание, идет не между двумя точками зрения — искусственный коронавирус или естественный.

Основной спор, вы правильно сказали: кто его сделал — китайцы или американцы? Из каких лабораторий он выскочил? Поэтому, если он искусственный, то может быть, что цель — сделать нас более управляемыми?

Если даже он появился естественным образом и действительно опасен, то у меня все равно большое подозрение, что эта ситуация используется для того, чтобы сделать нас более управляемыми. То есть, как ни поверни, а в конечном счете получается, что это — политическая пандемия.