Путин предположил, что было бы с Россией в случае "югославского сценария"

Российский лидер Владимир Путин предположил, что могло бы быть со страной в случае "югославского сценария".

Так, президент вспомнил трагический пример Югославии, который говорит о том, что если бы с Россией произошло то, что произошло там — последствия могли бы быть намного хуже.

"Имея в виду характер русского человека, и не только русского, но вообще всех проживающих народов на территории России, — у нас, может быть, противостояние было ещё более жёстким и кровавым, чем в результате распада Югославии", — сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы страны Запада были уверены в распаде России и считали это вопросом времени. По словам лидера страны, он видел карты, на которых Россия была изображена расколотой на несколько самостоятельных республик.

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