Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России

Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы страны Запада были уверены в распаде России и считали это вопросом времени.

По словам лидера страны, он видел карты, на которых Россия была изображена расколотой на несколько самостоятельных республик.

"Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени", — сказал глава государства в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Также Путин рассказал, что в 90-х годах на российских предприятиях ядерного комплекса "сидели" представители американских спецслужб.

"Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день… Наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы", — отметил президент.

Ранее Путин назвал ситуацию, в которой Россия находилась в 1990-е годы, "гражданской войной", а распад Советского Союза — трагедией.

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