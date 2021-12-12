Путин рассказал о "гражданской войне" в 90-х годах

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е годы, "гражданской войной", а распад Советского Союза — трагедией.

По словам Путина, распад СССР стал для него трагедией, как и для большинства россиян.

"Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", — сказал лидер страны в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Он отметил, что в 90-х годах общественно-политическая и экономическая ситуация в РФ была сложной.

"По сути, в стране шла гражданская война", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что ему приходилось зарабатывать на жизнь извозом, поскольку в те годы многие квалифицированные специалисты не могли найти работу по профессии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления американских коллег о том, что во время разговора лидеров США и России Джо Байден пугал Владимира Путина.

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