Песков анонсировал ещё одну беседу Путина и Байдена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после беседы с президентом США Джо Байденом у российского лидера Владимира Путина не было особых поводов для радости, однако стороны договорились ещё раз пообщаться в видеоформате.

"Особых поводов для радости, конечно же, не было", — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, лидеры США и России условились ещё раз провести беседу в видеоформате после того, как переговорят их представители. На сегодняшний день вариант очной встречи не рассматривается, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продлились два часа. Встреча проходила в закрытом режиме. По данным Белого дома, Байден выразил беспокойство по поводу обострения ситуации на Украине. Он дал понять, что США и Евросоюз ответят коллективными санкциями в случае военной эскалации со стороны РФ. Путин обратил внимание на невыполнение Киевом Минских соглашений. Также российский президент обозначил "красные линии": Североатлантический альянс не должен продвигаться к границам РФ и размещать на Украине наступательное вооружение.

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