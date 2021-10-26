Законопроект о продлении дачной амнистии прошёл первое чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы продлили законопроект о дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Документ принят сегодня в первом чтении.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект упрощает оформление прав на жилые дома, которые построили на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и на земельные участки, на которых они располагаются.

Также закон защитит права граждан, которые получили землю в наследство от тех, кто не успел воспользоваться дачной амнистией.

Авторы проекта — председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак​​​.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, владельцы смогут свободно продавать или передавать по наследству свои земельные участки.

Также документ позволит легализовать жилые дома, построенные ещё до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (14 мая 1998 года).

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