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Дачную амнистию продлят до 1 марта 2031 года

Политика » Власть » Парламент

Воспользоваться правом оформить землю в собственность на особых льготных условиях россияне, вполне возможно, смогут до 1 марта 2031 года. До этой даты предлагается продлить дачную амнистию.

Дачную амнистию продлят до 1 марта 2031 года

Об этом сегодня пишут "Известия" со ссылкой на авторов нового законопроекта, который Дума планирует рассмотреть уже в октябре.

По данным издания, поддержать инициативу вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и депутата Госдумы VII созыва Павла Крашенинникова согласны все фракции нижней палаты российского парламента, поскольку этот проект оценён как "социально важный".

По мнению экспертов, дачная амнистия позволяет россиянам не регистрировать недвижимость, и, как следствие, не платить налоги.

Как сказал "Известиям" Николай Николаев, возглавлявший в уходящей думе комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, "такая амнистия нужна":

"Я бы сделал её постоянной, потому что это важно для людей, — заявил Николаев. — Это правильная мера, которая отвечает интересам большого количества россиян".

Авторы законопроекта уточняют, что после внесения изменений в закон, регулирующий некоторые положения Земельного кодекса РФ, россияне смогут без ограничений "пожизненно пользоваться землёй и недвижимостью", если их дом построен до 1998 года. Это, как считают законотворцы, в разы упростит жизнь тех семей, которые живут в так называемых рабочих посёлках, где земля находится в государственной или муниципальной собственности.

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Дачная амнистия - в чем смысл её продления?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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