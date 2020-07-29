Дегтярев: мне удается успокаивать людей

Михаил Дегтярев, назначенный президентом временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала, считает, что на сегодняшний день ситуация в краевой столице "вселяет осторожный оптимизм".

Напомним, с 11 июля в Хабаровске проходят митинги и акции в поддержку экс-губернатора. Которые, очень похоже, могут перейти в разряд беспорядков — в субботу правоохранителями у нескольких протестующих были изъяты ножи и у одного — топор.

По словам Дегтярева, который, несмотря на свою первоначальную позицию, начал прямое общение с людьми на улицах, "митингующие после общения с ним успокаиваются".

"Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет.глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне", — заявил врио губернатора (цитата Ъ).

Осложняют обстановку в крае, уверен Дегтярев, "паразитирующие на настроениях местных приезжие организованные провокаторы".

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