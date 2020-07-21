Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что готов выйти к протестующим и ответить на их вопросы, однако сейчас, по мнению чиновника, для этого не время.

"Что значит успокаивать? Я, честно говоря, планирую для всех работать… Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования и к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь", — отметил глава региона.

"Я с удовольствием выйду и не раз к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Тем, кто скандировал "Дегтярев, выходи", хочу сказать: давайте друг друга беречь. Социальную дистанцию не выдерживают, призываю всех беречь себя", — добавил Дегтярёв.