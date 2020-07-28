У нескольких протестующих в Хабаровске с собой ножи и топор

Сотрудниками полиции Хабаровска в минувшие выходные у участников протестной акции были изъяты ножи и топор.

Об этом в своем Инстаграм рассказал врио губернатора края Михаил Дегтярев:

"У нас в субботу на несанкционированной акции были изъяты ножи и топор.Вот зачем человек на акцию с топором пришел?"

Врио губернатора обратился к жителям Хабаровска с просьбой "беречь себя и друг друга", а еще "заниматься каждому своим делом".

Дегтярев подчеркнул, что с уважением относится к тем, кто выходит на улицы, чтобы выразить свою позицию.

Но, по его словам, лучшая помощь человеку, которого защищают таким образом, была бы в том, чтобы "каждый работал на своем месте продолжал хорошие дела, им начатые".

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