Протестные акции, которые проходят сегодня в Хабаровске, не имеют ничего общего с первыми стихийными митингами.
Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, выступая перед депутатами Законодательной думы региона.
"Уверен, что все акции в крае были поначалу стихийные, всё делалось от души. Но на эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы… мы их фиксируем вместе с органами безопасности", — утверждает чиновник.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.