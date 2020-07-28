Дегтярёв: в Хабаровск "слетелись" профессиональные провокаторы

Протестные акции, которые проходят сегодня в Хабаровске, не имеют ничего общего с первыми стихийными митингами.

Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, выступая перед депутатами Законодательной думы региона.