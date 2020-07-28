Ходорковского обвинили в организации протестов в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что проведение протестных акций в регионе курируют "профессиональные провокаторы".

Журналистка Юлия Витязева заметила одну интересную деталь и сделала скриншот. Она утверждает, что организатор протестного движения в Хабаровске "выдал себя сам".

На скриншоте изображена страница беглого олигарха Михаила Ходорковского, который призывал россиян выходить на митинги в своем городе в поддержку Хабаровска.