Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что проведение протестных акций в регионе курируют "профессиональные провокаторы".
Журналистка Юлия Витязева заметила одну интересную деталь и сделала скриншот. Она утверждает, что организатор протестного движения в Хабаровске "выдал себя сам".
На скриншоте изображена страница беглого олигарха Михаила Ходорковского, который призывал россиян выходить на митинги в своем городе в поддержку Хабаровска.
"Спрашивали, за чей счёт проходит "протестный банкет" в Хабаровске? Отвечает Михалборисович Ходорковский", — отметила Витязева.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.