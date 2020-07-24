Михаил Дегтярёв, назначенный президентом России врио губернатора Хабаровского края вместо помещенного в СИЗО Сергея Фургала, сегодня объявил, что из правительства уходят три человека из команды его предшественника.
Сообщил Дегтярёв об этом во время стрима в "Инстаграм". По словам главы правительства, несмотря на первоначальное намерение "сохранить штат", принято решение расстаться с:
По словам Михаила Дегтярёва, Хлапов сам изъявил желание уйти и написал заявление.
"На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме", — рассказал врио губернатора в Instagram.
Напомним, что Михаил Дегтярев возглавил регион 20 июля.
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