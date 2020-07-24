Дегтярёв начал "кадровую чистку": уволены трое соратников Фургала

Михаил Дегтярёв, назначенный президентом России врио губернатора Хабаровского края вместо помещенного в СИЗО Сергея Фургала, сегодня объявил, что из правительства уходят три человека из команды его предшественника.

Сообщил Дегтярёв об этом во время стрима в "Инстаграм". По словам главы правительства, несмотря на первоначальное намерение "сохранить штат", принято решение расстаться с:

Владимиром Хлаповым, занимавшим должность первого зампреда;

зампредом Юрием Золочевским;

советником губернатора Захаром Синяговским.

По словам Михаила Дегтярёва, Хлапов сам изъявил желание уйти и написал заявление.

"На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме", — рассказал врио губернатора в Instagram.

Напомним, что Михаил Дегтярев возглавил регион 20 июля.

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