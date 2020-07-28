Историк: митинги всегда кем-то управляются

Профессиональные провокаторы или местные оппозиционеры — митингами в Хабаровске управлять может кто угодно. Таким мероприятия чаще всего кто-то действительно руководит.

Такое мнение высказал кандидат исторических наук, профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Кирилл Андерсон.

"Толпа всегда кем-то управляется. Не всегда дирижеры, но люди, которые подают пример. Здесь могли быть какие-то организации, действующие полулегально, или нелегально, или легально. Какие-то люди, которые подают пример, которые могут вывести за собой. Такая вещь как самоорганизация толпы случается крайне редко. Всегда есть лидеры, которые подают пример", — пояснил эксперт.

Он отметил, что кто бы ни организовывал митинги в Хабаровске, то, что люди так массово вышли на улицы, о многом говорит. Ситуация серьезная и это должно насторожить власти.

Ранее "Правда.Ру" писала, что нынешние протестные акции в Хабаровске не имеют ничего общего с теми стихийными сходками, которые были в первые дни. По мнению врио губернатор Хабаровского края Михаила Дегтярева, в город "слетелись" профессиональные провокаторы.