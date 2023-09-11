Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова

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На 91-м году жизни ушла из жизни выдающаяся актриса театра, кино и телевидения Мария Морицевна Скуратова. Она служила в Центральном академическом театре Российской Армии. Артистка скончалась 10 сентября в возрасте 90 лет.

Фото: ВКонтакте

Скуратова начала свою актёрскую карьеру сразу после окончания Театрального училища имени Щукина, когда её пригласил выдающийся режиссёр Алексей Попов. Она присоединилась к труппе Театра Армии. Актриса посвятила более 65 лет своей творческой жизни работе в Театре Армии.

Скуратова была признана интеллигентной и глубокой актрисой, которая олицетворяла русский реалистический и психологический театр. За свою карьеру она сыграла десятки образов, включая роли в таких постановках, как "Поднятая целина", "Деревья умирают стоя", "Хождение по мукам", "Мандат", "Человек со стороны", а также исполнила роли в кино. Среди них фильмы "Завещание" (1967 год), "Дядя Ваня", "Эхо" и фильме-спектакле "Волки и овцы".

Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. Звание заслуженной артистки ей было присвоено в 2010 году.

Прощание с актрисой состоится в Николо-Архангельском крематории, а точное время и дата будут объявлены позднее.