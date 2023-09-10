Умер актёр из Великобритании Майк Ярвуд

0:54 Your browser does not support the audio element. Культура

8 сентября в возрасте 82 лет скончался британский актёр, сценарист, писатель и шоумен Майк Ярвуд. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: ВКонтакте

Ярвуд был известным и популярным в период с 1960 по 1980-е годы. Его талант проявился в десятках телесериалов, шоу и фильмов. Он также славился своими успешными пародиями на актёров, политиков и других известных личностей.

Его собственное шоу в 1977 году собрало перед экранами почти 21,5 миллиона телезрителей.

Ярвуд был женат на танцовщице Сандре Бервилл, вместе они воспитывали двух дочерей.

Ранее сообщалось, что умер итальянский режиссёр Джулиано Монтальдо.