8 сентября в возрасте 82 лет скончался британский актёр, сценарист, писатель и шоумен Майк Ярвуд. Об этом сообщает "Российская газета".
Ярвуд был известным и популярным в период с 1960 по 1980-е годы. Его талант проявился в десятках телесериалов, шоу и фильмов. Он также славился своими успешными пародиями на актёров, политиков и других известных личностей.
Его собственное шоу в 1977 году собрало перед экранами почти 21,5 миллиона телезрителей.
Ярвуд был женат на танцовщице Сандре Бервилл, вместе они воспитывали двух дочерей.
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