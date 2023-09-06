Умер один из самых старых итальянских кинематографистов Джулиано Монтальдо. Он был известным актёром, режиссёром и сценаристом. Монтальдо дважды был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском международном кинофестивале за свои работы "Сакко и Ванцетти" и "Очки в золотой оправе".
Как режиссёр он снял ряд фильмов, включая "Стрельбу по голубям", "Голые, чтобы жить", "Неприкасаемых", "Любой ценой" и культовый фантастический вестерн "Замкнутый круг" (Circuito chiuso), который был внезапно показан по советскому центральному телевидению и поразил зрителей.
Среди его других работ можно выделить "Демоны Санкт-Петербурга", где главным персонажем был Фёдор Достоевский, "Золото Кубы", "Время убивать" с Николасом Кейджем и многие другие.
Монтальдо снялся в десятках фильмов с начала 50-х годов и работал с такими звёздами, как Лоллобриджида, Мазина, Мастрояни, Плачидо и другими.
Легендарный артист скончался в Риме, в феврале ему бы исполнилось 94 года. Причина его смерти не была объявлена. Семья решением режиссёра решила провести похороны в тесном кругу.
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