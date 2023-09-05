Умер актёр и режиссёр Анджей Заячковский

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Известный актёр, режиссёр и сценарист Анджей Заячковский скончался в Варшаве на 87-м году жизни. Об этом сообщает "Российская Газета".

Фото: "Candle" by spcbrass is licensed under CC BY-SA 2.0.

Заячковский получил высшее профессиональное образование в Академии исполнительных искусств в Праге. Одной из важнейших вех в его карьере стала работа над фильмом "Рабочие — 80", который рассказывал о событиях на судоверфи. Этот проект был отмечен высокими наградами, и успешные фильмы Заячковского продолжали получать признание критиков и зрителей.

В 1982 году актёра уволили из варшавской студии документальных фильмов, и в этот же год он начал сотрудничество с подпольным польским издательством NOWA.

Заячковский пользовался огромной популярностью в польском обществе, его творчество ценили люди разного возраста. В его фильмах можно найти разнообразные жанры и сюжеты.

Ранее сообщалось, что умер советский и узбекский артист Шерали Джураев.