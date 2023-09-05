Умер советский и узбекский артист Шерали Джураев

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4 сентября в Ташкенте скончался Шерали Джураев, советский и узбекский артист, сценарист, певец, композитор и писатель. Ему присвоено звание Народного артиста Узбекской ССР и Таджикистана. О его смерти сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

Фото: "Свеча" by lazarev.ma.ru is licensed under CC BY 2.0.

Джураев родился в городе Асака в Андижанской области. В 1976 году он успешно закончил Узбекский государственный институт искусств и культуры. С 1972 по 1979 год он работал в Ансамбле песни и танца имени Шодлика, а затем в Андижанской областной филармонии и Узбекской государственной филармонии.

В 1989 году вышел музыкальный исторический фильм "Шерали и Айберчин", созданный совместно студиями Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. В этом фильме Джураев исполнил главную роль и также выступил сценаристом и композитором.

За свою карьеру артист написал более тысячи песен и исполнил более шестисот из них. Звание Народного артиста Узбекской ССР ему было присвоено в 1987 году. Причина его смерти не названа.

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