На 59-м году жизни скончался советский и украинский актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко. Об этом сообщили в пресс-службе киевского "Молодого театра".
Потапенко начал работу в 1991 году и был активным участником театральной сцены. Коллеги и друзья выразили свои соболезнования семье актёра.
"Эта неожиданная новость шокировала семью "Молодого". В это сложно поверить, и тяжело принять", — написали коллеги Потапенко в социальных сетях театра.
Они также отметили, что в последнее время актёр жаловался на боли в сердце, но точная причина его смерти не сообщается.
Потапенко был известен не только своей работой в театре, но и участием в различных кинокартинах, среди которых "Утёсов. Песня длиною в жизнь", "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Опер по вызову" и другие.
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