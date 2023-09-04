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Победительница шоу "Голос" Алиса Кожикина развернула лишь Диму Билана

1:07
Культура

На "Первом канале" стартовал проект под названием "Голос.Уже не дети", в котором собрались участники, выступавшие в разных сезонах шоу "Голос.Дети". Среди участников выступает Алиса Кожикина, которая начала свою музыкальную карьеру ещё в 2014 году.

Победительница шоу "Голос" Алиса Кожикина развернула лишь Диму Билана
Фото: "Концерт 40. Дима Билан. в СПб (10)" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

В своё время она состояла в команде Максима Фадеева и смогла завоевать внимание аудитории своим участием в слепых прослушиваниях, привлекая внимание всех тренеров, кроме Димы Билана. В новом проекте артист, наоборот, единственный из наставников, который обратил внимание на Алису. Он отметил, что узнал её по голосу и предоставил ей шанс продолжить участие в проекте. Артист также подчеркнул, что с момента их первой встречи прошло целых девять лет, и Алиса практически не изменилась, пишет info.sibnet.ru.

Ранее сообщалось, что Егор Крид отказался выбрать певицу в проект "Голос", которую называл "своей девочкой".

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Алиса Кожикина - «Романс»
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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