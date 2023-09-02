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Егор Крид отказался выбрать певицу в проект "Голос", которую называл своей девочкой

1:25
Шоу-бизнес

Первый канал решил порадовать своих зрителей, предоставив участникам известного шоу "Голос. Дети" ещё один шанс засиять на сцене проекта. Новый сезон, получивший название "Голос. Уже не дети", обещает представить нам множество выдающихся выступлений.

Егор Крид отказался выбрать певицу в проект "Голос", которую называл своей девочкой
Фото: "Егор Крид (2) на VK Fest 5" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

На этот раз в качестве наставников выступают Егор Крид, Дима Билан, Пелагея и Полина Гагарина. Им предстоит выбрать в свои команды восемь талантливых певцов, которые в дальнейшем будут соревноваться в двух полуфиналах и финале за звание лучшего. Конкурс проходит очень строго, и не всем участникам удаётся пройти на следующий этап. Некоторые, такие как Геннадий Перевирдиев и Таисия Подгорная, остались за бортом, пишет StarHit.

Егор Крид узнал одну из участниц, Алису Трифонову, которая уже была в восьмом сезоне и дошла до финала. В этот раз она исполнила сложную песню "Всегда быть рядом не могут люди", но ни один из наставников не выбрал её.

Крид признался, что помнит девушку, но решил предоставить шанс другим талантливым участникам

"Ты когда-то сказал, что я твоя девочка, а для нас всех ты как папа. Ладно, я рада, что будет больше мест для детей, которые тоже смогут испытать это чувство", — сказала Алиса.

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Алиса Трифонова. «Shallow» - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 8
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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