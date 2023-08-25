Певица Нюша не поддерживает общение с бывшим возлюбленным Егором Кридом. Об это она заявила в интервью "МУЗ-ТВ".
По ее словам, они искренне друг друга отпустили, поэтому не общаются, что певица считает абсолютно нормальным.
"Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Егор даже публично поздравлял меня с рождением сына. Мы не друзья", — заявила Нюша.
Она призналась, что они с Егором могут созвониться или пообщаться на каком-нибудь публичном мероприятии, в целом они расстались на дружеской ноте.
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