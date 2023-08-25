Певица Нюша заявила об отсутствии каких-либо отношений с Егором Кридом

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Нюша не поддерживает общение с бывшим возлюбленным Егором Кридом. Об это она заявила в интервью "МУЗ-ТВ".

Фото: Личный аккаунт Нюши в Instagram

По ее словам, они искренне друг друга отпустили, поэтому не общаются, что певица считает абсолютно нормальным.

"Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Егор даже публично поздравлял меня с рождением сына. Мы не друзья", — заявила Нюша.

Она призналась, что они с Егором могут созвониться или пообщаться на каком-нибудь публичном мероприятии, в целом они расстались на дружеской ноте.

Ранее стало известно, что популярный продюсер Константин Меладзе лишился вида на жительство в России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.