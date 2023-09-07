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Аргентина аннулировала государственные награды Пиночета

Происшествия

Президент Аргентины Альберто Фернандес подписал указ о лишении бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета двух государственных наград. Эту информацию раскрыла Габриэла Серрути, пресс-секретарь администрации президента.

"Президент подписал указ № 455, который отнимает у Аугусто Пиночета и его наследников право носить орден Мая и орден Освободителя Сан-Мартина", — сообщила она на пресс-конференции.

Это решение было принято в связи с празднованием 50-й годовщины военного переворота в Чили и 40-летием восстановления демократии в Аргентине.

"Пиночет не заслуживает признания со стороны аргентинского народа, так как его политика ущемляла человеческую жизнь и ухудшала её условия. Его поступки противоречат ценностям и основополагающим принципам наших героев, и поэтому он не достоин этих наград", — подчеркнула Серрути.

В Аргентине орден Мая вручается за вклад в культурное развитие, экономическое благосостояние страны и международное согласие, как гражданам республики, так и иностранцам. Пиночет был удостоен этой награды в 1975 году. Орден Сан-Мартина, в свою очередь, присуждается иностранным гражданам, которые заслужили особое признание Аргентины. Пиночет получил его в 1976 году.

11 сентября 1973 года военный переворот под руководством генерала Пиночета сверг законно избранного социалистического президента Сальвадора Альенде, который покончил с собой во время штурма дворца госпутичистами. По официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили (с 1973 по 1990 год) по политическим мотивам были убиты или пропали без вести 3 225 человек, а более 37 тысяч человек были подвергнуты пыткам. 

Сам экс-диктатор умер в 2006 году. 

Ранее мы писали, что эксперт Ян Бурляй спрогнозировал: вне зависимости от любых итогов осенних выборов президента Аргентина примет приглашение в БРИКС. 

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Аугусто Пиночет, Диктаторы
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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