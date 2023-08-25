Эксперт: Аргентина примет приглашение вступить в БРИКС при любом исходе выборов

Вступление Аргентины в состав БРИКС соответствует её национальным интересам, и поэтому реакция на это предложение, которое новое аргентинское руководство планирует принять после осенних выборов в этом году, будет положительной. С таким мнением выступил в ходе беседы с корреспондентом ТАСС директор Центра ибероамериканских программ Московского государственного лингвистического университета, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в странах Латинской Америки, включая Аргентину, в разные годы, включая период с 1993 по 1996 год Ян Бурляй.

Фото: creativecommons

По мнению эксперта, отрицательные комментарии некоторых политиков в Аргентине относительно вступления страны в БРИКС связаны с текущей предвыборной кампанией. Он считает, что разнонаправленные заявления политических деятелей в Аргентине на эту тему следует рассматривать в контексте борьбы за власть перед выборами.

"Следует понимать, что разнообразные заявления различных политических лидеров в Аргентине относительно этого вопроса — это, так сказать, результат текущей предвыборной кампании, которая сейчас проходит в этой стране", — отметил посол.

Согласно эксперту, даже несмотря на публичные сомнения, высказанные некоторыми политиками относительно возможности вступления Аргентины в БРИКС при предполагаемой победе экономиста-либертарианца Хавьера Милея на предстоящих выборах, по завершении выборной кампании и формирования новой аргентинской администрации вероятно будет выражена позитивная позиция.

Эксперт считает, что это связано с тем, что присоединение к БРИКС в конечном итоге будет способствовать укреплению экономической самостоятельности Аргентины. Аргентина, как крупнейший экспортер сельскохозяйственной продукции, сталкивается с колебаниями цен на мировом рынке и нестабильностью обменных курсов валют, что воздействует на продовольственную безопасность всех стран.

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