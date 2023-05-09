Глава Нижегородской области Никитин опубликовал видео с Захаром Прилепиным, снятое в больнице

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал видео с российским писателем Захаром Прилепиным, записанное в больнице.

Он отметил, что Прилепин, которому удалось выжить в результате подрыва автомобиля, идёт на поправку. По его словам, в медучреждении есть всё необходимое для лечения писателя. Губернатор также поблагодарил свою команду за оперативную помощь пострадавшему.

"Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо!" — написал Никитин в Telegram-канале.

Руководитель региона вместе с Прилепиным поздравил граждан РФ с 9 мая. Писатель подчеркнул, что российские военные работают и будут побеждать.

Ранее суд на два месяца арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. Машина с писателем была подорвана 6 мая на территории Нижегородской области.

В результате ЧП погиб близкий друг Прилепина Александр Шубин, служивший в Росгвардии.