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Глава Нижегородской области Никитин опубликовал видео с Захаром Прилепиным, снятое в больнице

1:04
Происшествия

Глава Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал видео с российским писателем Захаром Прилепиным, записанное в больнице.

Он отметил, что Прилепин, которому удалось выжить в результате подрыва автомобиля, идёт на поправку. По его словам, в медучреждении есть всё необходимое для лечения писателя. Губернатор также поблагодарил свою команду за оперативную помощь пострадавшему.

"Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо!" — написал Никитин в Telegram-канале.

Руководитель региона вместе с Прилепиным поздравил граждан РФ с 9 мая. Писатель подчеркнул, что российские военные работают и будут побеждать.

Ранее суд на два месяца арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. Машина с писателем была подорвана 6 мая на территории Нижегородской области.

В результате ЧП погиб близкий друг Прилепина Александр Шубин, служивший в Росгвардии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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