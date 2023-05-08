Суд на два месяца арестовал Александра Пермякова по делу о покушении на писателя Прилепина

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве иномарки российского писателя и ополченца Захара Прилепина, арестован на два месяца.

Фото: ya.ru

По данным пресс-службы Генпрокуратуры России, мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве напомнили, что Пермяков обвиняется в совершении теракта и незаконном использовании взрывных устройств. Расследование уголовных дел продолжается.

В субботу, 6 мая, автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. На месте ЧП скончался близкий друг писателя Александр Шубин, работавший в Росгвардии.

Пермякова удалось задержать вскоре после инцидента. У подозреваемого при себе был не только российский паспорт, но и украинские документы. По словам мужчины, пять лет назад его завербовали спецслужбы Украины. Он признался, что недавно получил приказ "ликвидировать" Прилепина.

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