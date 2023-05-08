Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве иномарки российского писателя и ополченца Захара Прилепина, арестован на два месяца.
По данным пресс-службы Генпрокуратуры России, мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве напомнили, что Пермяков обвиняется в совершении теракта и незаконном использовании взрывных устройств. Расследование уголовных дел продолжается.
В субботу, 6 мая, автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. На месте ЧП скончался близкий друг писателя Александр Шубин, работавший в Росгвардии.
Пермякова удалось задержать вскоре после инцидента. У подозреваемого при себе был не только российский паспорт, но и украинские документы. По словам мужчины, пять лет назад его завербовали спецслужбы Украины. Он признался, что недавно получил приказ "ликвидировать" Прилепина.
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