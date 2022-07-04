В четырёх поликлиниках Белгорода объявлена эвакуация. Об этом сообщает РВ.
"Сообщается об эвакуации людей в поликлиниках", — отмечает издание.
По его данным, приостановлена работа в городских поликлиниках №1, №2, №7 и №8. Причины эвакуации не уточняются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.