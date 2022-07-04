РВ: в Белгороде людей эвакуируют из поликлиник

В четырёх поликлиниках Белгорода объявлена эвакуация. Об этом сообщает РВ.

"Сообщается об эвакуации людей в поликлиниках", — отмечает издание.

По его данным, приостановлена работа в городских поликлиниках №1, №2, №7 и №8. Причины эвакуации не уточняются.