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Слуцкий: За обстрелы Белгорода и Курска заплатят "по суровой шкале наказания"

Происшествия

Обстрелы Украиной Белгорода и Курска не останутся без ответа, за военные преступления придётся платить "по суровой шкале наказания". Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"За все преступления рано или поздно придётся платить, и платить по суровой шкале наказания. Уверен, удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа", — отметил он.

Удары по жилым кварталам Белгорода депутат назвал "военным преступлением". По его мнению, таким образом Киев пытался продемонстрировать свою "мнимую боеспособность" на фоне неудач на поле боя.

Слуцкий также указал на то, что ответственность за удары по мирному населению лежит не только на властях Украины, но и на "их западных покровителях".

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Автор: Камиль Джабраилов
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