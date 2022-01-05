Огонь охватил цех на площади 1000 квадратных метров в Екатеринбурге

Пожар в колерном цеху произошёл в Екатеринбурге 5 января.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании на промышленной площадке на улице Фронтовых Бригад поступило к спасателям в 9.58 по местному времени. Площадь пожара в колерном цеху составила 1000 квадратных метров. В его тушении участвуют 45 человек, задействовано 14 пожарных машин.

Сообщается, что пожарным удалось убрать с места происшествия шесть газовых баллонов с кислородом и ацетиленом. Также из цеха эвакуируют находившийся там транспорт.

"Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой. Опасность для участников пожара создают раздающиеся внутри хлопки, пожарным приходится работать с безопасного расстояния", — отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в МЧС РФ, в 9.43 по Москве пожар в цеху удалось локализовать.

Информации о пострадавших из-за инцидента на улице Фронтовых Бригад нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.