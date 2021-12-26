Дело завели по факту поджога второго гипермаркета "Лента" в Томске

В Томске правоохранители возбудили уголовное дело в связи с поджогом второго гипермаркета "Лента".

По информации "МВД-медиа", дело завели по статье УК РФ "Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества путём поджога".

Инцидент произошёл 25 декабря в гипермаркете на улице Пушкина.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что к возгоранию в гипермаркете причастен житель Томска 1994 года рождения.

Согласно предварительным данным, злоумышленник облил находившиеся на прилавке пиротехнические изделия взятой там же легковоспламеняющейся жидкостью и поджог их при помощи продававшейся в магазине газовой горелки.

Сообщается, что правоохранителям удалось установить, на каком автомобиле скрылся с места происшествия подозреваемый, и задержать его на одной из улиц города.

В настоящее время мужчине уже предъявили обвинение в попытке поджога. Фигурант дела задержан.

Ранее в Томске был заключен под стражу на два месяцв горожанин 1988 года рождения, задержанный за поджог гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых. ЧП произошло 21 декабря. Площадь пожара достигла 5 тысяч квадратных метров. В горевшем здании обрушилось около 3,5 тысячи квадратных метров кровли.

По факту инцидента завели уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога".

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