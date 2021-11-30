Ученик открыл стрельбу в школе в США

Ученик в школе в американском городе Оксфорд открыл стрельбу, три человека погибли.

"К сожалению, мы подтверждаем, что погибли три человека. Все они, предположительно, были учениками", — сообщил представитель полиции, слова которого приводит ТАСС.

Отмечается, что ещё 6 человек пострадали от стрельбы, которую открыл 15-летний ученик, он задержан.

Двадцатого сентября произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском институте. Её устроил студент Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек. Пострадавших было 43. Семерых отправляли в Москву на лечение.

Сам нападавший в итоге оказался в тяжёлом состоянии в реанимации, после того, как его обезвредили сотрудники ГИБДД, которые первыми пришли на помощь в вуз. Парню ампутировали голень.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.