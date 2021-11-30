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Ученик открыл стрельбу в школе в США

Происшествия

Ученик в школе в американском городе Оксфорд открыл стрельбу, три человека погибли.

"К сожалению, мы подтверждаем, что погибли три человека. Все они, предположительно, были учениками", — сообщил представитель полиции, слова которого приводит ТАСС.

Отмечается, что ещё 6 человек пострадали от стрельбы, которую открыл 15-летний ученик, он задержан.

Двадцатого сентября произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском институте. Её устроил студент Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек. Пострадавших было 43. Семерых отправляли в Москву на лечение.

Сам нападавший в итоге оказался в тяжёлом состоянии в реанимации, после того, как его обезвредили сотрудники ГИБДД, которые первыми пришли на помощь в вуз. Парню ампутировали голень.

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Стрельба в Калифорнии: 14 человек погибли
Автор: Максимс Краюшкинс
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