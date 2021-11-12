Пермский студент планировал расстрелять преподавателей

ФСБ задержала студента одного из пермских колледжей . В переписке с приятелем он сообщил, что хочет устроить стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как сообщает СМИ, парень поступил в колледж, проучился всего два месяца и за это время затаил злобу на преподавателей. Юноша написал, что хочет убить всех учителей, кроме куратора, потому что "она добрый человек".

Друг, которому он написал, показал сообщения подруге. Она обратилась в полицию. Парня допросили и отпустили домой. У него забрали телефон, чтобы прочитать всю переписку.

Двадцатого сентября произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском институте. Её устроил студент Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек. Пострадавших было 43. Семерых отправляли в Москву на лечение.

Сам нападавший в итоге оказался в тяжёлом состоянии в реанимации, после того, как его обезвредили сотрудники ГИБДД, которые первыми пришли на помощь в вуз. Парню ампутировали голень.

Восемнадцатого октября в Перми ученик шестого класса пришёл в школу с охотничьим ружьём. Подростку удалось дважды выстрелить. В результате ЧП никто не пострадал.

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