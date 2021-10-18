EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-инфекционист рассказал о защитных функциях вакцины от COVID-19 для детей
Доктор Мясников требует ввести обязательную вакцинацию
Экспресс-тест на COVID-19 можно пройти на ТПУ в Москве
Эксперт объяснил рост цен на нефть в мире восстановлением экономики и дефицитом
Глава Минэкономразвития: рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%
Ковальчук назначен генеральным менеджером на Олимпийских играх — 2022
Ольга Бузова закатила сцену Тимуру Батрутдинову
Обязательную вакцинацию ввели в Калужской области для некоторых граждан
Лукашенко заявил о планируемых в Белоруссии диверсиях

Стало известно, как ученик пронёс карабин в школу в Пермском крае

Происшествия

Директор организации "Октябрьский щит" Рэуфиль Кабиров рассказал, что ученик, который открыл стрельбу в школе под Пермью, сумел занести в школу отцовский охотничий карабин, потому что пришёл до начала смены охранницы.

Стало известно, как ученик пронёс карабин в школу в Пермском крае

В беседе с РИА Новости Кабиров рассказал, что "охранница заступает на пост в 8:00 (6:00 мск), а уходит в 20:00". Если бы она пришла раньше, то не пропустила бы ребёнка. Кроме того, на входе стоят металлодетекторы. Когда охранница услышала выстрел, то сразу нажала тревожную кнопку, отметил директор организации.

По словам собеседника издания, сотрудники группы быстрого реагирования прибыли на вызов своевременно.

Инцидент произошёл 18 октября в поселке Сарс. Ученик шестого класса принёс в школу охотничий карабин "Сайга", зашёл в свой класс, поставил учеников к стене с криком "Всем стоять!" и сделал два выстрела — в потолок и в дверь. Один ребёнок пострадал — его ранило осколками стекла. По данным издания Baza, во время стрельбы шестиклассник кричал "В меня вселился бог".

Директор учебного заведения обезвредил нарушителя. На него не будет заведено уголовное дело, потому что ему нет 14 лет. Однако не исключено, что ученик будет направлен в закрытое учебно-воспитательное учреждение.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают мотивы, побудившие шестиклассника принести в школу ружьё. Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Подросток устроил стрельбу в пермской школе: Рассказы очевидцев
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Врач-инфекционист рассказал о защитных функциях вакцины от COVID-19 для детей
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Доктор Мясников требует ввести обязательную вакцинацию
Сериал "Игра в кальмара" показал изъяны жизни пакистанских мигрантов
Закон защищает преступника, а не его жертву
Экспресс-тест на COVID-19 можно пройти на ТПУ в Москве
Стало известно, как ученик пронёс карабин в школу в Пермском крае
Эксперт объяснил рост цен на нефть в мире восстановлением экономики и дефицитом
Глава Минэкономразвития: рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%
Ковальчук назначен генеральным менеджером на Олимпийских играх — 2022
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не пытается напугать, говоря о будущем в различных сферах.

"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Мир. Новости мира
После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции
Игорь Буккер Закон защищает преступника, а не его жертву Игорь Буккер Ирина Шлионская Как обмануть систему распознавания лиц: всего лишь макияж! Ирина Шлионская Усам Оздемиров Инфляция и бедность: внутренние вызовы требуют асимметричного ответа Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Песков: будем надеяться, что Навальный не умрёт в тюрьме
Политика. Новости и аналитика
Песков: будем надеяться, что Навальный не умрёт в тюрьме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников