Стало известно, как ученик пронёс карабин в школу в Пермском крае

Директор организации "Октябрьский щит" Рэуфиль Кабиров рассказал, что ученик, который открыл стрельбу в школе под Пермью, сумел занести в школу отцовский охотничий карабин, потому что пришёл до начала смены охранницы.

В беседе с РИА Новости Кабиров рассказал, что "охранница заступает на пост в 8:00 (6:00 мск), а уходит в 20:00". Если бы она пришла раньше, то не пропустила бы ребёнка. Кроме того, на входе стоят металлодетекторы. Когда охранница услышала выстрел, то сразу нажала тревожную кнопку, отметил директор организации.

По словам собеседника издания, сотрудники группы быстрого реагирования прибыли на вызов своевременно.

Инцидент произошёл 18 октября в поселке Сарс. Ученик шестого класса принёс в школу охотничий карабин "Сайга", зашёл в свой класс, поставил учеников к стене с криком "Всем стоять!" и сделал два выстрела — в потолок и в дверь. Один ребёнок пострадал — его ранило осколками стекла. По данным издания Baza, во время стрельбы шестиклассник кричал "В меня вселился бог".

Директор учебного заведения обезвредил нарушителя. На него не будет заведено уголовное дело, потому что ему нет 14 лет. Однако не исключено, что ученик будет направлен в закрытое учебно-воспитательное учреждение.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают мотивы, побудившие шестиклассника принести в школу ружьё. Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг.

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