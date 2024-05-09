В какое время суток лучше всего есть фрукты: получите максимум пользы

Названо время, когда лучше есть фрукты

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фрукты чрезвычайно полезны для здоровья человека. В этой статье мы расскажем, как лучше всего есть фрукты для максимальной пользы.

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Как правильно есть фрукты

Фрукты лучше всего употреблять в пищу в первой половине дня. Например, во время завтрака или перед обедом. Начать трапезу можно с тарелки фруктов. Это способствует, во-первых, похудению, а во-вторых, все витамины из плодов усваиваются по максимуму.

Фрукты следует употреблять в натуральном виде. Таким образом, в составе сохранятся все полезные вещества и витамины.

Почему лучше есть фрукты по утрам

Вечер — не самое благоприятное время для приема фруктов, так как витамины лучше всего усваиваются утром. После ночного отдыха ваш организм становится более продуктивным и лучше усваивает питательные вещества из пищи, особенно витамины.

Однако бананы, груши, яблоки и цитрусовые также хороши для вечернего перекуса. Избегайте смешивания кислых фруктов, таких как грейпфруты, или умеренно кислых продуктов, таких как яблоки, гранаты и персики, со сладкими фруктами, такими как бананы и виноград.