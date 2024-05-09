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Как девушке научиться отжиматься от пола? Ответила тренер

1:25
Спорт

Тренер объяснила, как девушкам научиться отжиматься от пола с нуля.

Как девушке научиться отжиматься от пола? Ответила тренер
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Существует множество способов выполнения этого упражнения: от отжиманий с широкой постановкой рук до асимметричных отжиманий и "пишущей машинки". Но для начала нужно научиться правильно выполнять классический вариант", — цитирует "Чемпионат" фитнес-эксперта Светлану Подлубную.

Перед выполнением отжиманий следует размяться.

Техника выполнения: примите положение упора лёжа на полу, руки расположите на ширине плеч, ладони параллельно друг другу. Тело — прямая линия от пяток до макушки. Локти должны быть направлены назад. На вдохе сгибайте локти и плавно опускайтесь вниз, сохраняя прямую спину. Локти движутся вдоль корпуса, в стороны их не разводите.

Важно понимать, что в нижней точке руки должны сгибаться под углом в 90 градусов. Затем, выдыхая, выпрямите локти и вернитесь в исходное положение.

При выполнении упражнения важно сохранять прямую спину, опускать тело как можно ближе к полу и возвращаться в исходное положение. Кроме того, следует избегать прогиба в пояснице, следить, чтобы мышцы живота были напряжены. Слишком быстрые или неконтролируемые движения могут привести к травмам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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