Витаминный суп из молодой крапивы: собираем главный ингредиент в огороде или в лесу

Весенний суп из молодой крапивы: подаём его со сваренным вкрутую яйцом и сметаной

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп из молодой крапивы — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить весной, когда крапива начинает расти на огороде и ещё не жжётся. Ниже предложен рецепт этого вкусного супа от botanichka.ru.

Фото: flickr.com by Ole Husby is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 2-2,5 л воды или бульона,

— 3-5 средних картофелин,

— 1 морковка (по желанию),

— 3-4 яйца вкрутую,

— 200 г молодой крапивы,

— соль по вкусу,

— Для подачи: сметана.

Инструкции:

В качестве основы для крапивного супа можно использовать как воду, так и бульон, куриный или мясной. Определитесь, будете ли вас готовить на воде или бульоне, чтобы получить лёгкий или сытный суп. Поставите кастрюлю с водой или бульоном на огонь. Пока он закипает, помойте картошку и морковку, нарежьте их небольшими кусочками и опустите в кипящую воду. Варите на среднем огне под крышкой в течение 10-12 минут, пока овощи не станут мягкими. В отдельной миске переберете крапиву, очистите её от пыли, если нужно. Переложите в другую миску, наполните её холодной водой и оставьте на 5-7 минут. Затем переложите крапиву в дуршлаг и промойте под проточной водой, чтобы удалить грязь. Крапивные листья обдайте кипятком, чтобы они не жалили, и мелко нарежьте их для супа. Другую зелень (лук, петрушку, укроп) также подержите в холодной воде, а затем промойте под краном. Добавьте зелень в кастрюлю с картошкой и морковкой, добавьте соль по вкусу и варите ещё не более пяти минут. Крапивный суп готов. Подавайте крапивный суп свежим, положив в тарелки сваренное вкрутую яйцо (кусочками или половинками) и ложку сметаны.

Попробуйте, и суп из крапивы станет одним из ваших любимых весенних блюд!