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Крапива обладает множеством полезных свойств, а не только мешает на дачном участке

Что делать с крапивой, которая растёт на даче?

2:04
Садоводство » Цветы

Крапива - это одно из самых распространенных растений, которое можно встретить на дачных участках. Несмотря на свою неприятную для многих людей внешность, она обладает множеством полезных свойств и может быть использована в кулинарии, медицине и садоводстве.

Что делать с крапивой, которая растёт на даче?
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое, что приходит на ум при упоминании крапивы - это её жгучие листочки, которые вызывают раздражение и зуд на коже. Но мало кто знает, что именно эти волоски содержат вещества, которые оказывают положительное воздействие на организм человека. Например, они содержат витамины А, С, К, железо, кальций и другие полезные микроэлементы. Поэтому крапиву можно использовать в качестве лекарственного растения.

Одним из самых распространенных способов использования крапивы в медицине является приготовление настоя из ее листьев. Для этого нужно собрать свежие листья крапивы, залить их кипятком и настоять несколько минут. Полученный настой можно использовать для промывания ран, при лечении кожных заболеваний, а также для укрепления иммунитета.

Кроме того, крапива может быть использована в кулинарии. Ее молодые листья можно добавлять в салаты, супы, омлеты и другие блюда. Они обладают приятным вкусом и содержат большое количество витаминов и минералов. Также из крапивы можно приготовить вкусный и полезный чай, который поможет укрепить организм и снять усталость.

Но что делать, если крапива растёт на даче и мешает выращиванию других растений? В этом случае можно использовать её как удобрение. Крапива богата азотом, который является необходимым элементом для роста растений. Для этого нужно собрать крапиву, нарезать ее и разложить вокруг растений на грядках. Таким образом, вы не только избавитесь от ненужного растения, но и улучшите качество почвы.

Также крапива может быть использована для борьбы с вредителями. Ее настой или отвар можно использовать для опрыскивания растений, что поможет защитить их от вредных насекомых.

Как мы избавились от крапивы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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