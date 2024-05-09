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Ошибки при сдаче жилья в аренду: советы от эксперта Сергея Смирнова

Названы ключевые ошибки при сдаче квартиры в аренду

1:14
Недвижимость

При аренде жилья владельцы часто совершают ошибки в оценке стоимости и подборе бытовой техники для квартиры. Сергей Смирнов, старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate, поделился с РИА Новости основными заблуждениями арендодателей.

Названы ключевые ошибки при сдаче квартиры в аренду
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Смирнов указал, что многие владельцы определяют арендную плату, ориентируясь на другие объявления. Но важно помнить, что многие из этих квартир ещё не нашли арендаторов, часто из-за завышенных цен. Он советует: если вы видите объявление, уменьшите цену на 7-10% и посмотрите, как это повлияет на спрос. "Лучше быстро сдать квартиру за 60 тысяч рублей, чем долго ждать арендатора за 65 тысяч", — говорит Смирнов.

Также риелтор отметил, что при выборе бытовой техники арендодатели зачастую допускают ошибки. Арендаторам важнее наличие таких предметов, как плита, посудомоечная машина и кондиционер, а не телевизор. Смирнов добавил: "В элитном сегменте люди часто предпочитают арендовать немеблированное жилье, тогда как в эконом-классе важна полная комплектация".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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