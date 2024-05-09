Какой кофе лучше пить утром и вечером: лишь немногие знают об этом

Многие люди привыкли начинать свой день с чашечки кофе. В этой статье вы узнаете, какой кофе лучше для здоровья пить утром, а какой вечером.
Утром натощак лучше не пить крепкий кофе, так как кофе оказывает сильное влияние на пищеварительную систему. Крепкий кофе может вызвать дискомфорт. Лучше пить прохладительный напиток утром. Например, капучино, латте.
Чашка горячего кофе, выпитая натощак, может раздражать стенки желудка, повышая кислотность секрета. Частые такие эксперименты могут привести к появлению хронических заболеваний. Считается, что если добавить в черный кофе молоко, то его действие станет мягче.
Если вы хотите выпить кофе вечером, лучше остановить свой выбор на растворимом кофе. Например, на основе злаков и цикория. Эти напитки имеют аромат и вкус, схожий с кофе, но не содержат кофеина и не помешают качеству вашего сна.
Вечером также можно выпить чашечку кофе без кофеина. Если говорить о пользе, то кофе без кофеина рекомендуется людям, имеющим медицинские противопоказания к кофеину.
Помните, что кофеин также содержится в чае, шоколаде, какао и энергетических напитках. Поэтому лучше избегать этого перед сном.
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