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Натуральные рецепты для здоровых и розовых губ: отшелушивание, увлажнение и восстановление

Красивые губы: шесть естественных методов для восстановления розового оттенка

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Даже если ваша кожа и волосы безупречны, макияж может выйти неудачным, если у вас темные и потрескавшиеся губы. Множество факторов может привести к этой проблеме: от плохих привычек до воздействия солнечных лучей. Но не отчаивайтесь, советы портала bebeautiful.in помогут вам снова сделать губы розовыми и здоровыми.

Красивые губы: шесть естественных методов для восстановления розового оттенка
Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

1. Масло гхи

Натуральное топленое масло, богатое жирными кислотами, помогает сделать ваши губы мягкими и придает им нежный розовый цвет. Просто нанесите небольшое количество гхи на губы перед сном.

2. Свекольный сок

Он обладает не только отличными красящими свойствами, но и способен восстановить природный цвет губ. Нанесите небольшое количество сока на губы и оставьте на 10-15 минут перед тщательным смыванием.

3. Медово-лимонная маска

Мед — это отличный увлажнитель и смягчитель для кожи, в то время как лимон является естественным отбеливающим средством. Смешайте ингредиенты и нанесите на губы на некоторое время, чтобы вернуть им природный розовый оттенок.

4. Клубника

Клубника, богатая витамином С, придаст вашим губам естественный оттенок и сияние. Смешайте её с медом и оливковым маслом и нанесите на губы на 10 минут.

5. Скраб из молока и куркумы

Молоко увлажняет губы, а куркума помогает отшелушить омертвевшие клетки кожи и вернуть им естественный розовый оттенок. Массируйте губы этим средством в течение пяти минут.

6. Лимонное и миндальное масло

Миндальное масло увлажняет и питает губы, а лимонное масло помогает отбелить их. Массируйте губы смесью этих масел и смойте через 30 минут. Повторяйте трижды в неделю для наилучших результатов.

Используйте наши советы, чтобы вернуть губам здоровый и привлекательный вид!

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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