Натуральные рецепты для здоровых и розовых губ: отшелушивание, увлажнение и восстановление

Даже если ваша кожа и волосы безупречны, макияж может выйти неудачным, если у вас темные и потрескавшиеся губы. Множество факторов может привести к этой проблеме: от плохих привычек до воздействия солнечных лучей. Но не отчаивайтесь, советы портала bebeautiful.in помогут вам снова сделать губы розовыми и здоровыми.
Натуральное топленое масло, богатое жирными кислотами, помогает сделать ваши губы мягкими и придает им нежный розовый цвет. Просто нанесите небольшое количество гхи на губы перед сном.
Он обладает не только отличными красящими свойствами, но и способен восстановить природный цвет губ. Нанесите небольшое количество сока на губы и оставьте на 10-15 минут перед тщательным смыванием.
Мед — это отличный увлажнитель и смягчитель для кожи, в то время как лимон является естественным отбеливающим средством. Смешайте ингредиенты и нанесите на губы на некоторое время, чтобы вернуть им природный розовый оттенок.
Клубника, богатая витамином С, придаст вашим губам естественный оттенок и сияние. Смешайте её с медом и оливковым маслом и нанесите на губы на 10 минут.
Молоко увлажняет губы, а куркума помогает отшелушить омертвевшие клетки кожи и вернуть им естественный розовый оттенок. Массируйте губы этим средством в течение пяти минут.
Миндальное масло увлажняет и питает губы, а лимонное масло помогает отбелить их. Массируйте губы смесью этих масел и смойте через 30 минут. Повторяйте трижды в неделю для наилучших результатов.
Используйте наши советы, чтобы вернуть губам здоровый и привлекательный вид!
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