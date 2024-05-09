"Кабак — святое!" Любовь Успенская откровенно рассказала о начале карьеры

Любовь Успенская: кабак помог мне выжить и раскрутиться

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Архивные кадры интервью с Любовью Успенской на программе "Акулы пера" 1995 года были опубликованы недавно в Telegram-канале "Светский хроник". Тогда 41-летняя певица, только вернувшаяся из Америки в Россию, отвечала на провокационные вопросы зрителей, в том числе Отара Кушанашвили.

Фото: инстаграм аккаунт Любовь Успенской

Телеведущий спросил, обижает ли Успенскую отношение общества к "кабачным певицам", ведь она начинала свою карьеру именно в таких заведениях.

Успенская откровенно признала, что не чувствует себя оскорбленной и даже считает кабак священным местом. Она отметила, что именно выступления в кабаках дали ей возможность выжить и раскрутиться, заложив фундамент ее успешной карьеры.