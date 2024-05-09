Bentley прощается с W-12: гибридный V8 обеспечит более 740 л. с.

Bentley заменит мотор W-12 на мощный гибридный V8

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Bentley готовится заменить свой легендарный двигатель W-12 новым гибридным V8, который станет основой новой силовой установки под названием "Ultra Performance Hybrid".

Фото: Wikipedia by Endlezz is licensed under GNU Free Documentation License

Гибридный V8, оснащенный электромотором, превзойдет W-12 по мощности, превышая 740 л. с., и будет обладать крутящим моментом более 1000 Нм. Новый двигатель будет более эффективным благодаря гибридным технологиям и сможет проехать до 50 миль на чистом электричестве по циклу WLTP.

Bentley намерена использовать эту мощную установку в серии "повседневных суперкаров" после того, как W-12 будет снят с производства этим летом. Гибридный V8 также обещает улучшенную динамику и отзывчивость, в том числе за счет более широкого диапазона оборотов.

План по переходу на полностью электрические модели к 2030 году был отложен, теперь Bentley планирует перейти на электромобили к 2033 году, а первый полностью электрический автомобиль выйдет в 2027 году.